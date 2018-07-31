Общественная палата Крыма подумывает удалить Ахеджакову из списка «крымоненавистников»

Народная артистка РФ «хорошо себя ощущает» на полуострове.

Народную артистку РФ Лию Ахеджакову могут исключить из списка «крымоненавистников», куда ее ранее внесла Общественная палата полуострова за критику воссоединения Крыма с РФ. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщил председатель палаты Григорий Иоффе.

Ахеджакова находится в Крыму, который ранее называла «уже не нашим», на съемках фильма «Фото моей девушки» и «хорошо себя ощущает», в этом она заверила Федеральное агентство новостей.

Иоффе рассказал, что во время сегодняшнего заседания обратили внимание на эти слова знаменитой артистки.

«Скорее всего, удалим фамилию Ахеджаковой. Может быть, попросим о встрече с ней. Рассчитываем как раз, что после попадания в «крымское досье» многие люди задумываются над тем, что реально происходит у нас и перестанут петь с чужого голоса», — пояснил Иоффе.

В начале июля этого года Мониторинговая группа Палаты по контролю Общественной палаты Крыма инициировала так называемое «крымское досье», куда вносит фамилии граждан РФ и Украины, не признавших референдум марта 2014 года и пытающихся своими заявлениями разжечь межнациональную вражду. Список создан для общественного порицания, утверждали его создатели. В нем фигурируют: экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко, бывший крымский премьер-министр Сергей Куницын, украинский омбудсмен Людмила Денисова, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, режиссер Александр Сокуров, писатели Борис Акунин, Виктор Шендерович и Людмила Улицкая, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, музыкант Андрей Макаревич, телеведущая Ксения Собчак.