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 Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР
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Израиль хочет построить аэропорт на искусственном острове
12:35   31 Июля 2018
Россия

Уровень одобрения деятельности Путина вырос за минувшую неделю — «Левада-Центр»

Уровень одобрения деятельности Путина вырос за минувшую неделю — «Левада-Центр»

Деятельность президента РФ Владимира Путина пользуется одобрением 67 процентов граждан. Об этом говорят результаты опроса, проведенного негосударственной исследовательской организацией «Левада-Центр».

По данным на 20 июля уровень одобрения деятельности Путина составлял 64,7%, 13 июля — 63,4%.

Результаты опроса показали, что деятельность российского лидера не одобряют 32% граждан. Что же касается деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева, правительства и Госдумы, то опрос показал, что среди россиян растет недовольство их деятельностью. В частности, позитивную оценку деятельности Медведева дал 31% опрошенных, негативную — 69%. Последние решения правительства одобряют 37% респондентов, не одобряют — 62%.

Опрос проводился 19 – 25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Количество опрошенных 1600 человек в возрасте от 18 лет. Исследование велось в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #левада-центр
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