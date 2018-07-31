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Турчинов пригрозил украинцам тюрьмой за торговлю с Россией

 Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР
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12:39   31 Июля 2018
Россия

Ростовские полицейские задержали педофила

Ростовские полицейские задержали педофила

Следователи города Красный Сулин Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя.

По информации регионального СУ СКР, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Следователи уточнили, что с сентября 2015 года по июль 2018 года мужчина напал на четверых детей 2008, 2009, 2011 и 2014 года рождения в поселке Черевкова Красносулинского района.

Полицейские задержали подозреваемого. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что мужчину уже судили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, передает ростовское СУ СКР.

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Автор: Анатолий Кубарев
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