«Энергомаш» разработает первый в России ракетный двигатель на метане

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что компания приступила к разработке нового ракетного двигателя на метане. Об этом сообщает РИА Новости.

Арбузов рассказал, что двигатель совершенно новый, однако частично в нем использованы разработки водородной ступени советской ракеты «Энергия». Он добавил, что для создания двигателя РД-0150 для ракеты «Ангара» необходимо решение «Роскосмоса». Если его получат в скором времени, то к разработке выйдут уже в районе 2024 года, сообщил глава «Энергомаш».

Интересно, что Россия уже имеет опыт создания двигателей с использованием технологий метана. Их применяли при создании двигателя РД-0146 для использования в разгонном блоке совместно с ракетами «Протон» и «Ангара». Таким образом эффективность разработки уже подтверждена, осталось лишь ее качественно доработать. На сегодняшний момент, газ метан считается самым перспективным видим ракетного топлива. Его главные достоинства — это низкая стоимость и высокая эффективность по сравнению с иными видами горючего.