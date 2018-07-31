Порошенко поприветствовал санкции ЕС за строительство Крымского моста

Ограничения, введенные Советом ЕС, - новая страница совместного противодействия «агрессивным действиям Кремля», написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Ранее Совет Евросоюза ввел санкции против шести российских компаний, построивших мост в Крым. Речь идет о ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Порошенко порадовался ограничениям. Он уверен, что санкции - хороший ответ на якобы организованную Россией блокаду украинских портов в Азовском море.

«Керченський санкційний список» відкрив нову сторінку спільної протидії агресивним діям Кремля щодо здійснення фактичної блокади українських морських портів в Азовському морі. У взаємодії з міжнародними партнерами знайдемо дієві механізми припинення російської морської блокади. pic.twitter.com/6p2LRMeLAd — Петро Порошенко (@poroshenko) July 31, 2018

Москва неоднократно заявляла, что никакой блокады в Азовском море нет. А обострение ситуации в регионе спровоцировано действиями Киева.

В то же время европейские санкции против российских компаний официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «подрывной политикой». Она подчеркнула, что ЕС действует против крымского населения.