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12:32   31 Июля 2018
Весь мир

Порошенко поприветствовал санкции ЕС за строительство Крымского моста

Порошенко поприветствовал санкции ЕС за строительство Крымского моста

Ограничения, введенные Советом ЕС, - новая страница совместного противодействия «агрессивным действиям Кремля», написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Ранее Совет Евросоюза ввел санкции против шести российских компаний, построивших мост в Крым. Речь идет о ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Порошенко порадовался ограничениям. Он уверен, что санкции - хороший ответ на якобы организованную Россией блокаду украинских портов в Азовском море.

Москва неоднократно заявляла, что никакой блокады в Азовском море нет. А обострение ситуации в регионе спровоцировано действиями Киева.

В то же время европейские санкции против российских компаний официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «подрывной политикой». Она подчеркнула, что ЕС действует против крымского населения.

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Автор: Юлия Халус
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