Посол Великобритании оценил гостеприимство россиян во время ЧМ-2018

Посол Великобритании в России Лори Бристоу послал врио главы Нижегородской области Глебу Никитину письмо, в котором поблагодарил за организацию мундиаля. В нем он отметил, что россияне встретили болельщиков со всего мира с теплотой и радушием.

Для России, как и для Нижнего Новгорода, это был захватывающий, исторический момент.

По словам Бристоу, посольство уделило пристальное внимание вопросу обеспечения безопасности британских болельщиков. Он назвал работу всех служб слаженной и оперативной.

Посол также выразил надежду, что правительство Нижегородской области продолжит сотрудничество с посольством Британии.