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Турчинов пригрозил украинцам тюрьмой за торговлю с Россией

 Два человека погибли из-за обстрела Саханки в ДНР

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12:32   31 Июля 2018
Весь мир

Посол Великобритании оценил гостеприимство россиян во время ЧМ-2018

Посол Великобритании оценил гостеприимство россиян во время ЧМ-2018

Посол Великобритании в России Лори Бристоу послал врио главы Нижегородской области Глебу Никитину письмо, в котором поблагодарил за организацию мундиаля. В нем он отметил, что россияне встретили болельщиков со всего мира с теплотой и радушием. 

Для России, как и для Нижнего Новгорода, это был захватывающий, исторический момент. 

По словам Бристоу, посольство уделило пристальное внимание вопросу обеспечения безопасности британских болельщиков. Он назвал работу всех служб слаженной и оперативной. 

Посол также выразил надежду, что правительство Нижегородской области продолжит сотрудничество с посольством Британии.

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Автор: Виктория Разумовская
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