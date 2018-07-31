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12:12   31 Июля 2018
Весь мир

Захарова назвала «подрывной политикой» санкции за Крымский мост

Захарова назвала «подрывной политикой» санкции за Крымский мост

Ограничения, которые ввел ЕС против построивших мост в Крым компаний, на самом деле направлены против жителей полуострова, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Совет Евросоюза ввел санкции в отношении шести российских компаний, которые построили Крымский мост. Это касается ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД».

Захарова в разговоре с РБК заявила, что Запад занимается подрывной политикой. Европейцы последовательны: сначала они поддерживали энергоблокаду полуострова, а теперь наказывают тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры.

Строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 году. Протяженность переправы составила 19 километров, что делает ее одной из крупнейших в России. В мае текущего года открылось автомобильное движение по мосту. Железнодорожная часть пока строится. Ее планируют открыть в 2019 году.

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Автор: Юлия Халус
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