Три фаната ЦСКА арестованы по делу о гибели болельщика в драке

Мещанский суд Москвы взял под арест трех участников драки, произошедшей в ночь на 27 июля на Курском вокзале в столице между фанатами футбольного клуба ЦСКА из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Под стражу до 27 сентября заключены Дмитрий Денисов и Семен Миханов. На аналогичный срок отправили под домашний арест третьего подозреваемого Антона Байкова. Лидеру фанатской группировки «Еinfach Jugend» Денисову вменяется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), Миханову и Байкову кроме этого предъявляетя причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

27 июля Игорь Соколовский и его приятель направлялись в Нижний Новгород, где в этот день состоялся матч за Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА. Конфликт между болельщиками возник в ночь на пятницу во время стоянки на платформе Курского вокзала. В результате стычки 30-летний футбольный фанат Соколовский погиб, его друга госпитализировали.