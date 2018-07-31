Грузовик обрушил пешеходный мост и заблокировал Ярославское шоссе в Подмосковье
Самосвал Volvo протаранил балку надземного пешеходного перехода на 31 километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. Мост обрушился на проезжую часть.
Как пишет «Вечерняя Москва» в региональной Госавтоинспекции рассказали, что движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино в настоящее время заблокировано в обе стороны. Пробка растянулась не менее, чем на пять километров. Чтобы миновать аварийный участок, водителям приходится тратить более полутора часов.
На месте ведутся работы по устранению последствий обрушения. В ГАИ проинформировали, что объезд аварийного участка возможен по Осташковскому шоссе, улицам Королева, Пушкина и Ивантеевки.
По предварительной версии, водитель самосвала не справился с управлением. Кабина Volvo полностью разрушена. Водитель получил тяжелые травмы.