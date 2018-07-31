Twitter блокирует пользователей за упоминание Илона Маска в ответах
Пользователи социальной сети Twitter заметили, что сервис автоматически блокирует аккаунт, если написать ответ с упоминанием популярного иностранного профиля — например, генерального директора SpaceX Илона Маска.
После подтверждения номера телефона и проверки reCAPTCHA аккаунт разблокируют. В воскресенье, 15 июля, главный идейный вдохновитель компании Tesla написал в Twitter, что многие упоминают аккаунт после слов «как тебе такое Илон Маск» и он не понимает, что люди хотят от него.
Только что безобидно пошутил, тегнув Маска, и мне тут же прилетела блокировка. Интересные принципы работы у Твиттера pic.twitter.com/uFsNzH6Mr8— Damir Kamaletdinov (@damir_kam) 30 июля 2018 г.
Как то так ) pic.twitter.com/oEfgGS15ZP— Oleg Falaleev (@OlegFalaleev) 21 июля 2018 г.