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12:11   31 Июля 2018
Россия

Twitter блокирует пользователей за упоминание Илона Маска в ответах

Twitter блокирует пользователей за упоминание Илона Маска в ответах

Пользователи социальной сети Twitter заметили, что сервис автоматически блокирует аккаунт, если написать ответ с упоминанием популярного иностранного профиля — например, генерального директора SpaceX Илона Маска.

После подтверждения номера телефона и проверки reCAPTCHA аккаунт разблокируют. В воскресенье, 15 июля, главный идейный вдохновитель компании Tesla написал в Twitter, что многие упоминают аккаунт после слов «как тебе такое Илон Маск» и он не понимает, что люди хотят от него.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #twitter #общество #илон маск #как тебе такое
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