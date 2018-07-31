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12:15   31 Июля 2018
Весь мир

Репер Rich The Kid «умер»

Репер Rich The Kid «умер»

Об этом говорится в Instagram артиста. Недавно там появилось изображение со словами «R.I.P. Rich The Kid» и годами жизни, а также подпись к нему: «Спасибо моей семье и фанатам за все».

Поклонники подозревают, что это просто дерзкий пиар-ход для смены псевдонима.

Позже один из членов команды артиста в комментариях к посту заявил, что Rich The Kid действительно просто меняет никнейм.

Не так давно у репера был конфликт с другим хип-хоп исполнителем Lil Uzi Vert. Стычка едва не переросла в драку на улице, однако Rich The Kid убежал.

Thank u all my fans & family for everything ????????????????????????

Публикация от Rich Forever CEO (@richthekid)

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #общество #весь мир #репер #музыка
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