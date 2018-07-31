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11:59   31 Июля 2018
Весь мир

Украина приветствует новые санкции ЕС против шести российских компаний

Украина приветствует новые санкции ЕС против шести российских компаний

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что введение ЕС новых санкций в отношении шести российских компаний являются предупреждением для европейского бизнеса.

Об этом Климкин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Приветствую решение Совета ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив», — написал министр.

Ранее стало известно, что совет Евросоюза расширил список санкций в связи со строительством моста через Керченский пролив. В санкционный список попали шесть российских компаний: ООО «Стройгазмонтаж» (генподрядчик строительства моста в Крым), АО «ВАД», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и судостроительный завод «Залив».

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Автор: Арсений Аскольский
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