Украина приветствует новые санкции ЕС против шести российских компаний

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что введение ЕС новых санкций в отношении шести российских компаний являются предупреждением для европейского бизнеса.

Об этом Климкин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Приветствую решение Совета ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив», — написал министр.

Ранее стало известно, что совет Евросоюза расширил список санкций в связи со строительством моста через Керченский пролив. В санкционный список попали шесть российских компаний: ООО «Стройгазмонтаж» (генподрядчик строительства моста в Крым), АО «ВАД», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и судостроительный завод «Залив».