Мы в соц.сетях:
Замглавы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии

Замглавы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии

 Отчим-педофил из Удмуртии изнасиловал девятилетнюю падчерицу

Отчим-педофил из Удмуртии изнасиловал девятилетнюю падчерицу
Националисты избили ветерана Афганисана за футболку ДНР в Минске

Националисты избили ветерана Афганисана за футболку ДНР в Минске

 Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым
Де Мистура назвал полезной встречу со странами-гарантами перемирия в САР

Де Мистура назвал полезной встречу со странами-гарантами перемирия в САР

 Business Insider: Фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

Business Insider: Фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США
Замглавы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии

Замглавы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии

 Отчим-педофил из Удмуртии изнасиловал девятилетнюю падчерицу

Отчим-педофил из Удмуртии изнасиловал девятилетнюю падчерицу
Националисты избили ветерана Афганисана за футболку ДНР в Минске

Националисты избили ветерана Афганисана за футболку ДНР в Минске

 Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым
Де Мистура назвал полезной встречу со странами-гарантами перемирия в САР

Де Мистура назвал полезной встречу со странами-гарантами перемирия в САР

 Business Insider: Фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

Business Insider: Фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США
11:50   31 Июля 2018
Россия

Отчим-педофил из Удмуртии изнасиловал девятилетнюю падчерицу

Отчим-педофил из Удмуртии изнасиловал девятилетнюю падчерицу

Инцидент произошел летом прошлого года, когда сожительница злоумышленника осталась ночевать в его доме с детьми, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Мужчина с сожительницей и ее детьми - девятилетней дочерью и двухлетним сыном - проживал в Сюмсинском районе. Летом 2017 года они поехали в Ижевск, чтобы купить для девочки школьные принадлежности. Семья решила заночевать в квартире, которая принадлежала преступнику. Когда все заснули, тот несколько раз изнасиловал школьницу.

Девочка вскоре рассказала все тете, а та обратилась в полицию. Насильника задержали. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам тюрьмы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #происшествия #чп #насилие #педофил #удмуртия #ижевск
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...