Отчим-педофил из Удмуртии изнасиловал девятилетнюю падчерицу

Инцидент произошел летом прошлого года, когда сожительница злоумышленника осталась ночевать в его доме с детьми, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Мужчина с сожительницей и ее детьми - девятилетней дочерью и двухлетним сыном - проживал в Сюмсинском районе. Летом 2017 года они поехали в Ижевск, чтобы купить для девочки школьные принадлежности. Семья решила заночевать в квартире, которая принадлежала преступнику. Когда все заснули, тот несколько раз изнасиловал школьницу.

Девочка вскоре рассказала все тете, а та обратилась в полицию. Насильника задержали. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам тюрьмы.