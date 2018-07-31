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11:46   31 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Националисты избили ветерана Афганисана за футболку ДНР в Минске

Националисты избили ветерана Афганисана за футболку ДНР в Минске

Двое крепких молодых людей, в автомобиле которых была замечена символика украинских и белорусских националистов, избили ветерана войны в Афганистане из-за того, что на нем была футболка с символикой ДНР.

Как сообщает «Украина. Ру», инцидент произошел 21 июня на окраине белорусской столицы. По словам пострадавшего, на улице ему начал сигналить автомобиль Nissan. Автомобиль остановился и из него вышли двое крепких парней. Учитывая, что в салоне была видна националистическая символика, мужчина предположил, что им не понравилось, что на нем надета футболка с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Он с улыбкой спросил:

«Бандеровцы что ли?»

Те ответили утвердительно, после чего приступили к избиению. После драки националисты скрылись с места происшествия. Мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга и переломом орбиты глаза.

Первоначальное расследование инцидента было приостановлено в середине июля. Правоохранители объяснили этой якобы задержкой данных судмедэкспертизы. Пострадавший рассказал, что знает имена нападавших и уже написал заявление в правоохранительные органы.

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Автор: Вячеслав Каширин
#избиение #минск #днр #чп #ближнее зарубежье #националисты
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