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11:37   31 Июля 2018
Весь мир

Де Мистура назвал полезной встречу со странами-гарантами перемирия в САР

Де Мистура назвал полезной встречу со странами-гарантами перемирия в САР

Стороны обсудили создание в Сирии конституционного комитета.

Во вторник в Сочи проходит второй день переговоров в рамках 10-го раунда астанинского процесса по САР. На встрече присутствуют делегации из России, Турции, Ирана, Сирии и Иордании. Кроме того, в форуме участвует спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и делегация сирийской вооруженной оппозиции.

Де Мистура рассказал, что в этот день встретился с представителями стран-гарантов сирийского перемирия (Турция, Иран и Россия). Стороны поговорили о создании в САР конституционного комитета. Спецпосланник генсека ООН нашел эти переговоры полезными. Однако подробности встречи раскрывать не стал.

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Автор: Юлия Халус
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