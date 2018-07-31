Де Мистура назвал полезной встречу со странами-гарантами перемирия в САР

Стороны обсудили создание в Сирии конституционного комитета.

Во вторник в Сочи проходит второй день переговоров в рамках 10-го раунда астанинского процесса по САР. На встрече присутствуют делегации из России, Турции, Ирана, Сирии и Иордании. Кроме того, в форуме участвует спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и делегация сирийской вооруженной оппозиции.

Де Мистура рассказал, что в этот день встретился с представителями стран-гарантов сирийского перемирия (Турция, Иран и Россия). Стороны поговорили о создании в САР конституционного комитета. Спецпосланник генсека ООН нашел эти переговоры полезными. Однако подробности встречи раскрывать не стал.