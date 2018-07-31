Замглавы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии

Замглавы ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым, которого избивали в колонии в Ярославле. Он признался, что ему стыдно за сотрудников, которые это сделали.

В эфире «Говорит Москва» Макисменко принес извинения самому Макарову, а также его родным и близким. Он подчеркнул, что все причастные к этому инциденту будут уволены. По его словам, позиция ФСИН заключается в том, что служба должна быть максимально открытой.

«Если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в ярославской исправительной колонии №1 пытают заключенных. В частности, речь идет об избиении Макарова, который отбывает срок за причинение вреда здоровью. В противоправных действиях участвовали 18 человек, личности 12 уже установлены.