Велодостижения Москвы: как преобразилась дорожная сеть столицы

Как самый крупный город России и один из крупнейших мегаполисов мира Москва ассоциируется с бесчисленными автотрассами и автомобилями, для которых построено множество развязок. Однако все больше и больше становится в столице тех, кто предпочитает передвигаться на велосипеде.

Еще не так давно для того, чтобы проехать достаточно большой отрезок, велосипедистам приходилось соблюдать предельную осторожность, вплоть до стрессового напряжения, поскольку подходящих для такой езды покрытий и соответствующих дорожных знаков было крайне недостаточно. Однако в последние годы, ситуация значительно изменилась.

Как пишет iReactor, в настоящее время департамент транспорта столичной администрации, а также иностранные специалисты совместно с институтом МосгортрансНИИпроект разработали обширный проект развития велосипедной сети в городе. Соавтором данной инициативы выступил известный во всем мире эксперт по транспортным системам Федерико Паралотто и привлек к проекту свою команду — бюро Mobility in Chain.

Одной из схем велодорожек стало 80-километровое «Зеленое кольцо». Примечательность этой сети следует из названия — пути велосипедистов пройдут через парки, опоясывающие город по Садовому и Бульварному кольцам. Карта велопутей отчасти будет напоминать московское метро, сеть соединит 20 станций подземки. По подсчетам разработчиков, по «Зеленому кольцу» будет совершаться не менее пяти миллионов поездок ежегодно.

Предполагается, что этот масштабный проект будет завершен уже к 2020 году. Однако на этом мэрия Москвы останавливаться не собирается. В общей сложности длина столичных велосипедных дорожек должна составить около 700 километров — длинна, сопоставима с протяженностью трассы М10, соединяющей Москву и Петербург. Чтобы проехать это расстояние на авто, потребуется не менее 10 часов, на велосипеде — несколько дней. Проект подразумевает, что пути для велосипедов появятся во всех без исключения районах столицы.