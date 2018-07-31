В Крыму заявили, что санкции ЕС не повлияют на строительство трассы «Таврида»

Санкции, которые ЕС ввел в отношении компании АО «ВАД», не отразятся на сроках строительства федеральной трассы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря госкомитета дорожного хозяйства Крыма Анастасию Гурину.

Ранее совет Евросоюза расширил список санкций в связи со строительством моста через Керченский пролив. В санкционный список попали шесть российских компаний: ООО «Стройгазмонтаж» (генподрядчик строительства моста в Крым), АО «ВАД», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж — СГМ Груп» ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и судостроительный завод «Залив»,

Пресс-секретарь заверила, что все контракты с АО «ВАД» выполнят качественно и в срок. Трасса «Таврида» в будущем соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Строительство ведется в несколько этапов. Первый этап (две полосы) планируют закончить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая длинна трассы составит 250,7 километра. Генеральный подрядчик строительства — АО «ВАД». После завершения строительства, проезд по трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя займет около двух часов, вместо нынешних четырех.