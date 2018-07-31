Все возможно с Baltic Travel Group: кто организовал поездку Навального в Латвию

Блогер Алексей Навальный с семьей прилетел в Латвию в середине июня 2018 года и направился в Юрмалу, где поселился в фешенебельном районе Булдури.

В пятницу, 15 июня, президент компании по организации международных перевозок Влад Корягин выложил в Instagram фотографию с Алексеем Анатольевичем из ресторана «36 Line». Пользователь соцсети отметил, что Навальный не мог выезжать за пределы РФ. Корягин ответил, что «все возможно с Baltic Travel Group». Компания организует международные перевозки.