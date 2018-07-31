Дворкович: Цены на бензин выросли из-за смены правительства

Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что рост цен на бензин, который произошел весной этого года в России, связан со сменой правительства. Нефтяные компании воспользовались тем, что контроль ослаб, и решили реализовать накопленный потенциал роста цен.

Он подчеркнул, что, говоря об этом, никого не обвиняет, система сдержек и противовесов действительно очень сложная. Просто такая причина является объективным фактором.

Также политик считает, что динамику цен можно было смягчить, если бы над этим нерпрерывно работали, пытаясь сбалансировать интересы нефтяных компаний и финансовой системы.

Ранее Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо и введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородов. Эти меры помешали ценам на бензин расти дальше.