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 Business Insider: Фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

Business Insider: Фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США
11:20   31 Июля 2018
Весь мир

Business Insider: Фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

Business Insider: Фрегат «Адмирал Касатонов» превзошел боевые корабли США

Российский корабль еще не спущен на воду, но уже сейчас можно сказать, что он вооружен лучше, чем американские корабли прибрежной зоны серии LCS, пишет во вторник британский портал Business Insider.

Второй фрегат класса «Адмирал Горшков» - «Адмирал флота Касатонов» - предназначен для ведения боевых действий в дальней океанской зоне и ликвидации надводных кораблей и подлодок противника. Кроме того, корабль способен отражать атаки с воздуха. Он вооружен ракетно-артиллерийскими комплексами «Палаш», противокорабельными и крылатыми ракетами, а также торпедами и ЗРК «Полимент-Редут». При этом фрегат малозаметен для систем радиолокации из-за уменьшенной отражающей поверхности.

В настоящее время корабль проходит заводские испытания.

Business Insider указал, что, хотя российский стелс-фрегат еще не поступил на вооружение флота, не возникает сомнений, что он значительно превосходит боевые корабли США. В особенности, если сравнивать его с американскими кораблями прибрежной зоны серии LCS. Спуск на воду тех задерживается из-за проблем с двигателями.

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Автор: Юлия Халус
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