Москву ждет последняя неделя жары — «Фобос»

Для московского региона эта неделя станет последней особенно жаркой этим летом. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT.

Как выразился синоптик, «сегодня в регионе макушка лета». Вторник должен быть самым теплым днем в году, поле чего лето пойдет на постепенное угасание. По словам Тишковца, всю неделя Москва будет находиться под влиянием скандинавского антициклона. Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха по данным центра погоды, +27… +25 градусов. Среда, четверг и пятница будут не экстремально жаркими — до +27…+30 градусов.

«В последний раз столбик термометра может коснуться отметки 30 градусов, что не экстремально жарко, влажность будет низкой. Жару москвичи будут переносить достаточно легко, в отличие от предыдущей недели», — сказал синоптик.

Ночами, по его словам, температура будет держаться в пределах от +10 до +15 градусов. В выходные циклоническая деятельность активизируется. Будет все еще тепло, в районе +25…+28 градусов.