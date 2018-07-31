Камчатский должник обвинил в предвзятости налоговую систему

На Камчатке директор ОО «Автомир» Сергей Митюшин решил «разбить» свою крупную компанию на несколько небольших фирм, чтобы заплатить минимум налогов.

СК РФ вскоре раскрыл эту махинацию, однако бизнесмен выставил все так, будто «государство кошмарит малый бизнес».

Предприниматель являлся гендиректором и главбухом ООО «Автоцентр», ООО «Автошина» и ИП Бондаренко. Во всех этих компаниях продавалась одна и та же продукция под брендом «Автомир». Оборот его дела составлял около 1,5 миллиарда рублей, однако Митюшин выплачивал налоги всего на шесть миллионов, пишет «360».

В итоге следователи возбудили против него дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Бизнесмена могут посадить на шесть лет.

Когда Митюшина поймали, он обвинил налоговую систему в предвзятости. На его сторону встали многие общественники и даже местные власти. Позже предприниматель решил пожаловаться на «произвол» президенту России Владимиру Путину.

По словам следователей, мужчина воспользовался тем, что для малого бизнеса в стране предусмотрены льготы. Однако госорганам удалось вовремя это заметить.