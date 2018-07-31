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10:36   31 Июля 2018
Россия

Бизнесмены попросили Медведева защитить их от поправок ФАС

Бизнесмены попросили Медведева защитить их от поправок ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ужесточить ответственность для владельцев бизнеса, а это может создать необоснованное давление на предпринимателей и повредить экономике, говорится в письме, адресованном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Газета «Ведомости» ознакомилась с обращением бизнесменов. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а также президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и «Деловой России» Алексей Репик 19 июля направили Медведеву письмо с просьбой защитить бизнес от поправок ФАС.

Служба предлагает ввести для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров более жесткое наказание, чем для других сотрудников: установить, вместо четырех максимальных лет тюрьмы, от четырех до восьми лет, а штраф увеличить в пять раз (от двух до четырех миллионов). В то же время предполагается полная конфискация имущества, денег и ценностей, полученных благодаря картельному сговору. Сейчас такой меры нет.

Бизнесмены попросили Медведева защитить их от поправок ФАС

Тем не менее компании, которые впервые нарушили антимонопольные правила, могут избежать уголовного наказания. Однако взамен их хотят обязать уплатить в двойном размере нанесенный ущерб или полученный доход. Бизнесмены настаивают, что такой подход идет вразрез с уголовной политикой. Они просят главу правительства не наделять ФАС полномочиями, которые позволят ей конфисковать имущество и возбуждать уголовные дела за заключения соглашений при организации и проведении торгов. Это не всегда является картельным сговором.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #медведев #фас #бизнес #картель
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