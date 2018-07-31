Бизнесмены попросили Медведева защитить их от поправок ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ужесточить ответственность для владельцев бизнеса, а это может создать необоснованное давление на предпринимателей и повредить экономике, говорится в письме, адресованном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Газета «Ведомости» ознакомилась с обращением бизнесменов. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а также президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и «Деловой России» Алексей Репик 19 июля направили Медведеву письмо с просьбой защитить бизнес от поправок ФАС.

Служба предлагает ввести для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров более жесткое наказание, чем для других сотрудников: установить, вместо четырех максимальных лет тюрьмы, от четырех до восьми лет, а штраф увеличить в пять раз (от двух до четырех миллионов). В то же время предполагается полная конфискация имущества, денег и ценностей, полученных благодаря картельному сговору. Сейчас такой меры нет.

Тем не менее компании, которые впервые нарушили антимонопольные правила, могут избежать уголовного наказания. Однако взамен их хотят обязать уплатить в двойном размере нанесенный ущерб или полученный доход. Бизнесмены настаивают, что такой подход идет вразрез с уголовной политикой. Они просят главу правительства не наделять ФАС полномочиями, которые позволят ей конфисковать имущество и возбуждать уголовные дела за заключения соглашений при организации и проведении торгов. Это не всегда является картельным сговором.