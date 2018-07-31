Евросоюз внес шесть российских компаний в список санкций по Крыму

Список компаний, в отношении которых введены ограничительные меры Евросоюза, связанные с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста, пополнился шестью российскими компаниями. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Как следует из документа, санкции введены в отношении ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД» и ООО «Стройгазмонтаж» и судостроительный завод «Залив».

18 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЕС принял решение ввести индивидуальные санкции в отношении шести человек из-за их участия в реализации проекта строительства Крымского моста.

Находящийся на тот момент в Брюсселе украинский лидер написал, что у него «хорошие новости»:

«В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы стран-членов ЕС решили ввести индивидуальные санкции против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста».