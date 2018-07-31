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10:03   31 Июля 2018
Весь мир

Второй день переговоров в Сочи станет решающим — глава делегации Дамаска

Второй день переговоров в Сочи станет решающим — глава делегации Дамаска

Осталось еще много тем для обсуждения, подчеркнул глава делегации правительства САР на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи Башар аль-Джаафари.

Накануне, 30 июля, в Сочи стартовал двухдневный 10 раунд межсирийских переговоров в астанинском формате. На встречу приехали делегации из Турции, Ирана, Иордании, Сирии. Кроме того, присутствует российская делегация, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, делегация вооруженной сирийской оппозиции и другие.

В первый день форума проводились консультации. Делегация из России встретилась с де Мистурой. Во вторник запланировано пленарное заседание, на котором стороны обсудят создание в САР конституционной комиссии, ситуацию в сирийских зонах деэскалации, обмен пленными и возвращение беженцев.

Башар аль-Джаафари заявил, что ждет от этого дня определенных решений. Есть еще много тем для обсуждения. Есть над чем работать.

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Автор: Юлия Халус
#сирия #политика #сочи #весь мир #астана #джаафари
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