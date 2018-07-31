Глава гражданской авиации в Малайзии подал в отставку после доклада по МН370

Издание The Star пишет, что глава департамента гражданской авиации Малайзии уволился после опубликования доклада следственной комиссии по исчезновению в 2014 году самолета Boeing 777.

Доклад был опубликован накануне. В нем 1,5 тысячи страниц. Над документом работали специалисты Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по расследованию исчезновения рейса МН370.

По словам руководителя департамента Азхаруддина Абд Рахмана, доклад не возлагает ответственность за крушение самолета на департамент гражданской авиации, однако в нем есть определенные выводы, которые указывают на нарушения диспетчерами определенных стандартных процедур контроля воздушного движения.

Он отметил, что сделал все возможное со своей стороны, чтобы расследование завершилось успешно. Он до сих пор полон решимости найти ответы на вопрос о причинах исчезновения Boeing.

Что касается следственной комиссии, то ей не удалось выяснить причины исчезновения самолета. Она раскритиковала работу наземных служб контроля Вьетнама и Малайзии, которые якобы совершили ряд ошибок при поддержании связи с самолетом. Из-за этого отклонения в маршруте рейса обнаружили слишком поздно.