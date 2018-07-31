Китай предложил России совместно разрабатывать ракетные двигатели

Китайские специалисты в ракетостроительной отрасли проявляют большой интерес к опыту российских коллег. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

По словам топ-менеджера, Китай предлагает совместно разрабатывать метановый и водородный двигатели для перспективных ракет. «Энергомаш» рассматривает их предложения, поскольку это дает возможность привлечения инвестиций в создание метанового двигателя. Как вариант, затем может быть заключено лицензионное соглашение по его производству в Китае. Что касается водородного двигателя, то российским разработчика «предлагают широкий спектр возможностей для сотрудничества».

Арбузов добавил, что конкретика по обоим направлениям может появиться уже к ноябрю, когда в китайском Чжухае пройдет совместная встреча представителей отрасли из двух стран.