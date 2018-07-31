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10:49   31 Июля 2018
Россия

Косачев обвинил ЕС в нарушении прав человека

Косачев обвинил ЕС в нарушении прав человека

Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, строивших Крымский мост.

Новые санкции Евросоюза в отношении российских компаний, занятых в строительстве Крымского моста, это очередная демонстрация глубинного непонимания Брюсселя сути произошедших перемен со статусом Крыма и попытка ограничить права людей. Такое мнение ИА «Политика Сегодня» озвучил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. 

Сегодня в Официальном журнале ЕС опубликован документ о введении ограничительных мер в отношении АО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж» (ранее компании были включены в список США), а также АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД». Представители компаний пока отказываются комментировать произошедшее. 

Косачев обвинил ЕС в нарушении прав человека

Константин Косачев заявил, что новые санкции вызывают глубокое сожаление. 

«Это последовательная попытка ограничить права людей, которые живут в Крыму, отсечь их от внешних коммуникаций, от возможности путешествовать. Власти ЕС показывают вопиющий двойной стандарт в отношении к правам человека. А нас всегда пытались поучать, что права людей превыше всего. Но в данном случае соображения формального характера, политического престижа, попытка доказать свое право решать, что такое хорошо, что такое плохо в современном мире, какие народы имеют права на самоопределение ( я имею в виду народ  Косово), а какие нет. Все это отражение геополитических амбиций ЕС, которые мешают современному миру. Выражаем глубокое сожаление  в связи с такой политикой ЕС, которая внешне выглядит последовательной, а на самом деле абсолютно точно является крайне непоследовательной».

Крымский мост - самый длинный мост России. Он соединил Керченский и Таманский полуострова. Строительство началось в феврале 2016 года. Автомобильное движение по мосту открыли 16 мая 2018 года. Железнодорожную часть планируется построить до конца 2019 года.   

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Автор: Мария Владимирова
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