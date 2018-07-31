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9:28   31 Июля 2018
Россия

Актриса Наталья Кузнецова умерла на 56 году жизни

Актриса Наталья Кузнецова умерла на 56 году жизни

Причину смерти пока не сообщают.

О смерти актрисы Московского театра имени М. Н. Ермоловой рассказали в пресс-службе театра. Кузнецова работала там с 1984 года. Она играла в спектаклях «Язычники», «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Архив графини «Д», «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?», «Битва ангелов», «Барышня-крестьянка», «Костюмерша», «Возлюбленная нами…», «Перед заходом солнца».

Кроме того, актриса снималась в фильмах «Жуков», «Бигль», «Темное царство», «Сваха» и других.

В пресс-службе театра уточнили, что сезон уже закрыт, а значит прощание с Кузнецовой состоится 1 августа в Боткинской больнице. Похороны пройдут на Митинском кладбище.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #культура #общество #наталья кузнецова
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