Мы в соц.сетях:
Китай предложил России совместно разрабатывать ракетные двигатели

Китай предложил России совместно разрабатывать ракетные двигатели

 Новые элементы навигации установят в московском метро в 2019 году

Новые элементы навигации установят в московском метро в 2019 году
Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

 В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна
Глава гражданской авиации в Малайзии подал в отставку после доклада по МН370

Глава гражданской авиации в Малайзии подал в отставку после доклада по МН370

 Евросоюз внес шесть российских компаний в список санкций по Крыму

Евросоюз внес шесть российских компаний в список санкций по Крыму
Китай предложил России совместно разрабатывать ракетные двигатели

Китай предложил России совместно разрабатывать ракетные двигатели

 Новые элементы навигации установят в московском метро в 2019 году

Новые элементы навигации установят в московском метро в 2019 году
Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

 В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна
Глава гражданской авиации в Малайзии подал в отставку после доклада по МН370

Глава гражданской авиации в Малайзии подал в отставку после доклада по МН370

 Евросоюз внес шесть российских компаний в список санкций по Крыму

Евросоюз внес шесть российских компаний в список санкций по Крыму
9:41   31 Июля 2018
Россия

Новые элементы навигации установят в московском метро в 2019 году

Новые элементы навигации установят в московском метро в 2019 году

До конца 2019 года в московском метро установят новые знаки с подсветкой, которая будет соответствовать цвету линии. 

Кроме того, в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что знак метро в виде буквы «М» тоже ждут изменения. Его обновят в рамках создания единой системы городской навигации. «Ножки» знаков будут подсвечены цветом линий станций. В городе уже установили более 220 новых знаков. 

Например, их можно увидеть на станциях «Маяковская», «Митино», «Нахимовский проспект» и других.

Новые элементы навигации в подземке помогут ориентироваться москвичам и гостям столицы. Здесь установят световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. Все информацию дублируют на английском языке. На выходах из метро размещают карты местности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #метро #общество #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...