Новые элементы навигации установят в московском метро в 2019 году

До конца 2019 года в московском метро установят новые знаки с подсветкой, которая будет соответствовать цвету линии.

Кроме того, в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что знак метро в виде буквы «М» тоже ждут изменения. Его обновят в рамках создания единой системы городской навигации. «Ножки» знаков будут подсвечены цветом линий станций. В городе уже установили более 220 новых знаков.

Например, их можно увидеть на станциях «Маяковская», «Митино», «Нахимовский проспект» и других.

Новые элементы навигации в подземке помогут ориентироваться москвичам и гостям столицы. Здесь установят световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. Все информацию дублируют на английском языке. На выходах из метро размещают карты местности.