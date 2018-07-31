Спасатели вызволили из плена гор Пакистана альпиниста из Петербурга

Российского альпиниста Александра Гукова, застрявшего в пакистанских горах Каракорум, удалось спасти. Петербуржец очень ослаб, с трудом разговаривает. Об этом сообщил Первый канал.

Как сообщили в российском посольстве в Пакистане, сейчас альпинист находится в госпитале Скарду. Его состояние оценивают как тяжелое. Отмечается, что обморожений у Гукова немного.

К операции по спасению были привлечены два пакистанских военных вертолета. К пакистанцам подключились российские специалисты— спелеолог Денис Провалов и пилот Арсений Болдырев, горные спасатели мирового уровня. Вызволять россиянина из плена они решили по уникальной технологии, которой владеют от силы 15 человек во всем мире — спасатель подвешивается к вертолету на веревке длиной 60 метров, а пилоту предстоит в сложнейших условиях гор, плюс, в этом случае, неблагоприятные метеоусловия, доставить его точно к цели. Как утверждает телеканал, таких операций в истории альпинизма не более трех.

Петербуржец Александр Гуков с напарником Сергеем Глазуновым отправились покорять вершину горы Латок-1. Когда альпинистов застала непогода, они приняли решение повернуть назад. На пути Глазунов сорвался со скалы. Альпинист погиб. Гукову удалось закрепиться на высоте 6200 метров, однако снаряжение и продукты были утрачены.

Латок — горная гряда из четырех вершин в системе Карокорум. Высота самой высокой горы 7145 метров. На нее и пытались подняться российские альпинисты. Пока эту вершину никому покорить не удавалось.