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9:15   31 Июля 2018
Россия

Минтранс хочет исключить дамские сумки и портфели из ручной клади

Минтранс хочет исключить дамские сумки и портфели из ручной клади

Министерство транспорта предложило перестать считать дамские сумки и портфели ручной кладью. Для этого придется изменить некоторые федеральные авиационные правила.

В проекте документа говорится, что эти предметы теперь не нужно будет взвешивать во время регистрации на рейс.

Теперь в перечень предметов, которые пассажир может взять с собой в салон самолета, входят букет цветов, верхняя одежда, портплед с костюмом, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляска, лекарства, детское питание и специальные диетические потребности. Все это не должно превышать 5-10 килограмм, в зависимости от правил авиакомпании.

Ранее «Аэроэкспресс» сделал провоз животных и велосипедов бесплатным. До этого тарифы составляли 100 и 50 рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #авиаперевозки #ручная кладь
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