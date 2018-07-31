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9:15   31 Июля 2018
Россия

Главу томского ГУ МЧС арестовали за взятку

Главу томского ГУ МЧС арестовали за взятку

Михаил Бегун обвиняется в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, уточнил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Александр Ткаченко.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело против начальника ГУ МЧС по Томской области. Того задержали с поличным 24 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а в пятницу, 27 июля, суд поместил его под арест.

Согласно данным следователей, летом этого года Бегун потребовал от подчиненного изыскать деньги у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных томскому главку МЧС. В то же время он пообещал предпринимателям посодействовать их работе, используя свои должностные полномочия. А вскоре поручил подчиненному выдать одному из бизнесменов лицензию на осуществление деятельности коммерческой организации, хотя тот не располагал необходимым оборудованием.

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Автор: Юлия Халус
#мчс #россия #взятка #происшествия #коррупция #томск
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