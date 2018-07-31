Россия предложила Бразилии сотрудничество в сфере космических разработок

По словам главы НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, Россия предложила Бразилии помощь в разработке ракет-носителей легкого и среднего классов. Ответа пока нет.

Арбузов отметил, что на бразильский рынок следует выходить с комплексными предложениями. Они должны касаться не только двигателей, но и ракет, а также планов по модернизации космодрома. Между тем, Россия и Бразилия уже ведут совместную работу над развитием космодрома Алкантара.

Бразилия в 1980-ых разрабатывала собственные ракеты, однако все пуски оказались неудачными. В 2003 году ракета вовсе взорвалась на старте, что привело к гибели 21 человека. Южноамериканская страна пыталась сотрудничать с Украиной, однако Киев все время затягивал сроки, поэтому сотрудничество прекратилось.

В 2017 году Бразилия предложила США арендовать космодром Алкантара в обмен на ракетные технологии. Этим предложением заинтересовалась компания SpaceX.