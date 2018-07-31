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8:48   31 Июля 2018
Весь мир

Россия поставит США шесть двигателей РД-180

Россия поставит США шесть двигателей РД-180

НПО «Энергомаш» и United Launch Alliance заключили контракт на поставку в 2020 году в США шести ракетных двигателей РД-180 для пусков ракет Atlas 5. 

Об это РИА Новости рассказал гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Подобные контракты уже заключались между двумя странами. Так, в 1997 году Москва получила контракт на миллиард долларов на поставку более ста двигателей. Позже американский конгресс попытался их запретить, однако отметил это решение после того, как стало понятно, что в ближайшее время США не смогут произвести свои двигатели. Тогда Пентагон заказал у России еще 20  РД-180, которые работают на первой ступени ракет Atlas 5.

Вероятно, американская компания будет использовать эти двигатели до 2024-2025 года. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #ракеты #двигатели #рд-180
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