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Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

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8:17   31 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что Киеву пора прекратить преследование иностранцев, которые посещают полуостров, и переключиться на решение внутренних проблем страны.

Уже несколько дней в Крыму находится чешская делегация, которую возглавляет евродепутат Ягомир Когличек. В ее составе оказались политики и различные общественные деятели. Посольство Украины в Чехии выразило протест из-за этого визита. Там отметили, что Украина вправе  применить к иностранцам, которые посещают Крым без согласия Киева, «весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством».

Гемпель считает, что подобные заявления не остановят процесс сближения и общения между крымчанами и европейцами. Все действия Киева ни к чему не преведут.

«Лучше бы они занимались проблемами внутри самой Украины, которых у них достаточно много»,  — заявил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #политика #весь мир
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