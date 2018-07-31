Киев призвали прекратить преследование иностранцев, приезжающих в Крым

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что Киеву пора прекратить преследование иностранцев, которые посещают полуостров, и переключиться на решение внутренних проблем страны.

Уже несколько дней в Крыму находится чешская делегация, которую возглавляет евродепутат Ягомир Когличек. В ее составе оказались политики и различные общественные деятели. Посольство Украины в Чехии выразило протест из-за этого визита. Там отметили, что Украина вправе применить к иностранцам, которые посещают Крым без согласия Киева, «весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством».

Гемпель считает, что подобные заявления не остановят процесс сближения и общения между крымчанами и европейцами. Все действия Киева ни к чему не преведут.