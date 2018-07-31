Собянин оценил готовность жителей Москвы к раздельному сбору мусора

Новая культура выбрасывания мусора среди москвичей будет формироваться постепенно, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, в большинстве своем жители Москвы не готовы к раздельному сбору мусора.

Собянин отметил, что строительство инфраструктуры раздельного сбора является только первым этапом. Градоначальник сравнил данное явление с плаванием: он отметил, что невозможно научиться, стоя на берегу,

В мае Собянин заявил, что столичные власти предоставят Московской области около трех миллиардов рублей в год на рекультивацию твердых бытовых отходов.