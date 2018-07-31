Новый участок для съемок «Дома-2» будет находиться возле старого

Новый участок для съемок «Дома-2» будет находятся около попавшего под снос павильона, сообщил глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, собственнику земельного участка и объектов компенсируют потерю части земельного участка в полной мере. Земля будет предоставлен с другой стороны оставшейся земли.

Жидкин подчеркнул, что решение уже согласовано с собственником.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения жителей поселков Марьино, Летово и города Московский транспортом до станций метро и радиальных автомобильных дорог предусмотрено строительство автомобильной дороги. Строительство будет идти в ближайшие три года.