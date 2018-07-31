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7:20   31 Июля 2018
Россия

Мосбиржа во вторник приостанавливала торги из-за сбоя

Мосбиржа во вторник приостанавливала торги из-за сбоя

Столичная биржа приостановила торги в минувший понедельник вечером в связи со сбоем в работе серверов.

Пресс-служба Мосбиржи отмечает, что инцидент произошел 30 июля в вечерней торговой сессии на валютном рынке.

пециалисты выявили нарушение работы серверов, которые занимаются обслуживанием части участников валютного рынка.

В результате инцидента было решено приостановить торги. Ошибку устранили в 20:35. 

В заявлении подчеркивается, что дневная сессия прошла в привычном режиме.

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Автор: Олег Королев
#москва #торги #мосбиржа
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