Мосбиржа во вторник приостанавливала торги из-за сбоя

Столичная биржа приостановила торги в минувший понедельник вечером в связи со сбоем в работе серверов.

Пресс-служба Мосбиржи отмечает, что инцидент произошел 30 июля в вечерней торговой сессии на валютном рынке.

пециалисты выявили нарушение работы серверов, которые занимаются обслуживанием части участников валютного рынка.

В результате инцидента было решено приостановить торги. Ошибку устранили в 20:35.

В заявлении подчеркивается, что дневная сессия прошла в привычном режиме.