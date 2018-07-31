Мосбиржа во вторник приостанавливала торги из-за сбоя
Столичная биржа приостановила торги в минувший понедельник вечером в связи со сбоем в работе серверов.
Пресс-служба Мосбиржи отмечает, что инцидент произошел 30 июля в вечерней торговой сессии на валютном рынке.
пециалисты выявили нарушение работы серверов, которые занимаются обслуживанием части участников валютного рынка.
В результате инцидента было решено приостановить торги. Ошибку устранили в 20:35.
В заявлении подчеркивается, что дневная сессия прошла в привычном режиме.