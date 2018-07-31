Япония считает важным развивать диалог с РФ в области безопасности

В Токио считают важным развивать диалог с Россией в области безопасности, сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель МИД Японии сообщил РИА «Новости», что на российско-японской встрече министров иностранных дел и обороны двух стран в формате «2+2» планируется провести конструктивную дискуссию с точки зрения взаимопонимания между странами с упором на региональную безопасность, в том числе тенденции вокруг КНДР.

Вместе с этим до начала переговоров в японском МИД отказались говорить о каких-либо будущих результатах встречи, а также о том, продолжатся ли переговоры сторон в данном формате.