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 В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

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Япония считает важным развивать диалог с РФ в области безопасности

Япония считает важным развивать диалог с РФ в области безопасности

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7:05   31 Июля 2018
Весь мир

Япония считает важным развивать диалог с РФ в области безопасности

Япония считает важным развивать диалог с РФ в области безопасности

В Токио считают важным развивать диалог с Россией в области безопасности, сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель МИД Японии сообщил РИА «Новости», что на российско-японской встрече министров иностранных дел и обороны двух стран в формате «2+2» планируется провести  конструктивную дискуссию с точки зрения взаимопонимания между странами с упором  на региональную безопасность, в том числе тенденции вокруг КНДР.

Вместе с этим до начала переговоров в японском МИД отказались говорить о каких-либо будущих результатах встречи, а также о том, продолжатся ли переговоры сторон в данном формате.

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Автор: Олег Королев
#россия #безопасность #япония
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