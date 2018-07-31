Трамп заявил о планах ЕС построить терминалы для приема американского газа

Евросоюз рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из США, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте он рассказал, что речь идет о строительстве от девяти до одиннадцати портов.

При этом Трамп подчеркнул, что постройку терминалов оплатят из бюджета Евросоюза.

Ранее американский лидер на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил ряд уступок от Брюсселя. Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЕС отмечает, что речь шла в том числе о понижении промышленных пошлин.