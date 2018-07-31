Власти Египта предложили Москве перенести посольство РФ в новую столицу

Власти Египта предложили России перенести свое посольство в новую столицу до конца года, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Собеседники газеты отметили, что Москва прорабатывает данную возможность и сейчас она находится на стадии рассмотрения.

Глава информационного бюро египетского посольства в Москве Айман Муса Мустафа подтвердил данную информацию. По его словам, с данным предложением Каир обратился к 90 странам.

До конца текущего года Египет планирует завершить постройку новой административной столицы, в которую затем перенесут все правительственные ведомства. Город без названия располагается в 45 километров от Каира.