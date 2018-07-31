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 Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
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 Власти Египта предложили Москве перенести посольство РФ в новую столицу

Власти Египта предложили Москве перенести посольство РФ в новую столицу
6:20   31 Июля 2018
Весь мир

Власти Египта предложили Москве перенести посольство РФ в новую столицу

Власти Египта предложили Москве перенести посольство РФ в новую столицу

Власти Египта предложили России перенести свое посольство в новую столицу до конца года, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Собеседники газеты отметили, что Москва прорабатывает данную возможность и сейчас она находится на стадии рассмотрения.

Глава информационного бюро египетского посольства в Москве Айман Муса Мустафа подтвердил данную информацию. По его словам, с данным предложением Каир обратился к 90 странам.

До конца текущего года Египет планирует завершить постройку новой административной столицы, в которую затем перенесут все правительственные ведомства. Город без названия располагается в 45 километров от Каира.

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Автор: Олег Королев
#египет #каир #посольство рф
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