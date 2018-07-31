Беженцы уходят из лагеря в сирийской провинции Эс-Сувейда

В сирийской провинции Эс-Сувейда беженцы покидают лагерь в Рсасе и возвращаются на освобожденные территории.

Директор лагеря для вынужденных переселенцев Азза Сент Уйн рассказал РИА «Новости», что за время войны через учреждение прошли 47 тысяч человек. На данный момент в нем остаются 1073.

По его словам, в последнее время люди в массовом порядке возвращаются в свои города, которые были освобождены от боевиков.

Также директор лагеря заявил, за последние 20 дней лагерь покинуло более двадцати семей, в каждой из которых около шести-семи человек.