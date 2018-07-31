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 Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
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5:40   31 Июля 2018
Весь мир

Итальянский премьер надеется на разрешение торговых споров между ЕС и США

Итальянский премьер надеется на разрешение торговых споров между ЕС и США

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил надежду на то, что американская и европейская стороны договорятся о взаимовыгодном решении по существующим проблемам в торговой сфере.

В интервью FoxNews он отметил, что американский лидер Дональд Трамп хочет перебалансировать внешнюю торговлю США.

Конте заявил, что надеется, что стороны смогут найти хорошее решение как для американцев, так и для европейцев и итальянцев в частности.

Накануне французский лидер  Эммануэль Макрон призвал американские власти отменить пошлины на алюминий и сталь для нормализации торговых отношений.

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Автор: Олег Королев
#ес #сша #пошлины на сталь и алюминий
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