Итальянский премьер надеется на разрешение торговых споров между ЕС и США

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил надежду на то, что американская и европейская стороны договорятся о взаимовыгодном решении по существующим проблемам в торговой сфере.

В интервью FoxNews он отметил, что американский лидер Дональд Трамп хочет перебалансировать внешнюю торговлю США.

Конте заявил, что надеется, что стороны смогут найти хорошее решение как для американцев, так и для европейцев и итальянцев в частности.

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон призвал американские власти отменить пошлины на алюминий и сталь для нормализации торговых отношений.