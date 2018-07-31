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Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

 Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности
5:17   31 Июля 2018
Весь мир

Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

На севере Колумбии власти расследуют убийство восьми человек, сообщает портал Tiempo.

Инцидент произошел муниципалитете Эль-Тарра департамента Норте-де-Сантандер.

По предварительной информации, неизвестные подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. На месте скончались семеро мужчин и одна женщина. Пострадали три человека.

Регион Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из леворадикальной организации «Армия национального освобождения» и Народной армии освобождения Колумбии.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #колумбия
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