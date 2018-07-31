Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

На севере Колумбии власти расследуют убийство восьми человек, сообщает портал Tiempo.

Инцидент произошел муниципалитете Эль-Тарра департамента Норте-де-Сантандер.

По предварительной информации, неизвестные подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. На месте скончались семеро мужчин и одна женщина. Пострадали три человека.

Регион Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из леворадикальной организации «Армия национального освобождения» и Народной армии освобождения Колумбии.