ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

Федеральная налоговая служба с 1 августа начнет публикацию сведений о налогоплательщиках, которая раньше считалась тайной.

РИА «Новости» отмечают, что ФНС будет раскрывать больше сведений через интернет-сервис «Прозрачный бизнес». Данная мера направлена на то, чтобы каждый предприниматель мог проверить, не являются ли его партнеры фирмами-однодневками и не пользуются ли схемами для ухода от налогов.

Так, в августа начнется публикация сведений о прошлогодней среднесписочной численности работников организаций, сведения о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режима, а также об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков.

Подчеркивается, что нововведения в первую очередь коснутся малого и среднего бизнеса.

Публикация сведений будет происходить поэтапно. Ведомство планирует в будущем раскрывать данные о задолженностях и штрафах, о суммах уплаченных налогов, о налоговых правонарушениях, о расходах и доходах.