Мы в соц.сетях:
ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

 Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

 Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности
ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

 Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

 Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности
4:40   31 Июля 2018
Весь мир

Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

Утроивший стрельбу в редакции американской газеты Capital Gazette в Аннаполисе (Мэриленд) Джеррод Рамос заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.

Десять дней назад Рамосу были предъявлены обвинения по 23 пунктам, среди которых - пять убийств первой степени.

ABC со ссылкой на судебные документы сообщает, что Рамос и его адвокаты запросили немедленное судебное разбирательство в присутствии присяжных-заседателей.

Месяц назад в редакции издания Capital Gazette произошла стрельба, в ходе которой погибли пять человек. Стрелком оказался 38-летний Джеррод Рамос, который ранее судился с газетой из-за клеветы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#американский суд #capital gazette
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...