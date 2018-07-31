Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

Утроивший стрельбу в редакции американской газеты Capital Gazette в Аннаполисе (Мэриленд) Джеррод Рамос заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.

Десять дней назад Рамосу были предъявлены обвинения по 23 пунктам, среди которых - пять убийств первой степени.

ABC со ссылкой на судебные документы сообщает, что Рамос и его адвокаты запросили немедленное судебное разбирательство в присутствии присяжных-заседателей.

Месяц назад в редакции издания Capital Gazette произошла стрельба, в ходе которой погибли пять человек. Стрелком оказался 38-летний Джеррод Рамос, который ранее судился с газетой из-за клеветы.