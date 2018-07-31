Мы в соц.сетях:
ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

 Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

 Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности
ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

ФНС начнет публиковать данные, которые ранее считались налоговой тайной

 Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах
В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

 Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности
4:25   31 Июля 2018
Россия

Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз РФ предлагает выделить состоящей из молока продукции отдельную полку в магазинах, сообщают «Известия» со ссылкой пресс-службу ведомства.

В министерстве считают, что таким методом товары будут выделяться на фоне тех, в которых есть и другие компоненты - такие, как пальмовое масло. Также это позволит покупателям не тратить время на изучение состава.

«Известия» сообщают, что правительство поручило Минсельхозу и Минпромторгу подготовить поправки, которые коснутся размещения молочной и молокосодержащей продукции. В последних до половины животных жиров можно заменить на растительные.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#минсельхоз #молочная продукция
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...