Минсельхоз предлагает дать молочной продукции отдельную полку в магазинах

Минсельхоз РФ предлагает выделить состоящей из молока продукции отдельную полку в магазинах, сообщают «Известия» со ссылкой пресс-службу ведомства.

В министерстве считают, что таким методом товары будут выделяться на фоне тех, в которых есть и другие компоненты - такие, как пальмовое масло. Также это позволит покупателям не тратить время на изучение состава.

«Известия» сообщают, что правительство поручило Минсельхозу и Минпромторгу подготовить поправки, которые коснутся размещения молочной и молокосодержащей продукции. В последних до половины животных жиров можно заменить на растительные.