Турция заявила о недопустимости угроз со стороны США
На заседании Совета национальной безопасности в Турции было принято заявление о недопустимости угроз Вашингтона в адрес Анкары, сообщает агентство Anadolu.
В заявлении говорится, что Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений,, так и в рамках союзов.
При этом подчеркивается, что Анкара полна решимости отстаивать свои интересы и требует уважительного отношения к своей позиции.
В коммюнике отмечается, что используемый Вашингтоном язык угроз является неуважением к двусторонним отношениям и абсолютно неприемлем.