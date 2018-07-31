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В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

В офисе экс-президента Армении рассказали о состоянии задержанного Кочаряна

 ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
Жертвами нападения в Колумбии стали восемь человек

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 Устроивший стрельбу в редакции газеты в США заявил в суде о невиновности

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4:00   31 Июля 2018
Весь мир

Турция заявила о недопустимости угроз со стороны США

Турция заявила о недопустимости угроз со стороны США

На заседании Совета национальной безопасности в Турции было принято заявление о недопустимости угроз Вашингтона в адрес Анкары, сообщает агентство Anadolu.

В заявлении говорится, что Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений,, так и в рамках союзов.

При этом подчеркивается, что Анкара полна решимости отстаивать свои интересы и требует уважительного отношения к своей позиции.

В коммюнике отмечается, что используемый Вашингтоном язык угроз является неуважением к двусторонним отношениям и абсолютно неприемлем.

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Автор: Олег Королев
#сша #турция #угрозы
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