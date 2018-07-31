Турция заявила о недопустимости угроз со стороны США

На заседании Совета национальной безопасности в Турции было принято заявление о недопустимости угроз Вашингтона в адрес Анкары, сообщает агентство Anadolu.

В заявлении говорится, что Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений,, так и в рамках союзов.

При этом подчеркивается, что Анкара полна решимости отстаивать свои интересы и требует уважительного отношения к своей позиции.

В коммюнике отмечается, что используемый Вашингтоном язык угроз является неуважением к двусторонним отношениям и абсолютно неприемлем.